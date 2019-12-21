Bugünkü
Takvim

Büyükada'da dörtnala yasağa

Tepkilere ve uyarılara rağmen Büyükada'da faytonlarda vazgeçilmedi. Belediye "elektrikli fayton" sözünü yerine getirmedi. Büyükada’da 81 at ruam hastalığı nedeniyle telef oldu. Valilik faytonlara at koşulmasını 3 ay süreyle durdurdu...

Dörtnala yasağa
Tepkilere ve uyarılara rağmen Büyükada'da faytonlarda vazgeçilmedi. Belediye "elektrikli fayton" sözünü yerine getirmedi. Son olarak 81 atın ruam hastalığından telef olması, öfkeye tuz biber ekti. Hayvanseverler İBB önünde toplanıp sözünü tutmayan belediye yönetimine tepki gösterdi. Beklenen karar ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.




Yerlikaya, Adalar'da 3 ay faytonlara at koşulmasının durdurulduğunu belirtti. Yerlikaya, "İzinsiz yapıldığı tespit edilen ahırlar da yıkılacak. İtlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında insan, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi" dedi. Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal da, tebligatın ellerine ulaşması durumunda bir karar alacaklarını söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBüyükada'da dörtnala yasağa
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri