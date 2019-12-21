Büyükada'da dörtnala yasağa

Tepkilere ve uyarılara rağmen Büyükada'da faytonlarda vazgeçilmedi. Belediye "elektrikli fayton" sözünü yerine getirmedi. Son olarak 81 atın ruam hastalığından telef olması, öfkeye tuz biber ekti. Hayvanseverler İBB önünde toplanıp sözünü tutmayan belediye yönetimine tepki gösterdi. Beklenen karar ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.Yerlikaya, Adalar'da 3 ay faytonlara at koşulmasının durdurulduğunu belirtti. Yerlikaya, "İzinsiz yapıldığı tespit edilen ahırlar da yıkılacak. İtlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında insan, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi" dedi. Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal da, tebligatın ellerine ulaşması durumunda bir karar alacaklarını söyledi.