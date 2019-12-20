İstanbul Büyükada'daki fayton terörü atları ölüme sürükledi... Zavallı hayvanların Ruam hastalığına yakalandığı tespit edildi. 81 atın itlaf edildiği bildirildi. Ayrıca birçok at için de tahlil sonuçlarının beklendiği öğrenildi. Sonuçlara göre hastalığı taşıyan diğer atların da itlaf edileceği söylendi.
İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Seyyal Ak ise Ruam hastalığının tedavisinin olmadığını belirtti. Ruam'ın insanlara da bulaşabileceğine dikkat çekti. Şunları söyledi: Kaçak olarak bir sucuğa veya ete katıldıysa insana bulaşabilir. Ayrıca yoğun ortamda solunum yolu ile geçebilir ya da deri yoluyla da insanlara bulaşabiliyor.
SON 5 YILDA 2 BİN AT TELEF OLDU
Büyükada'da son beş yılda 2 bin at işkence gördüğü için telef oldu. Gelen tepkiler üzerine bölgede elektrikli faytona geçileceği iddia edildi. Ancak bu konuda somut bir çalışma yürütülmedi. Son olayla birlikte CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e büyük tepki gösterildi. Sosyal medya kullanıcıları, "Sözünüzü tutun" diyerek sitem etti.
İMAMOĞLU'NA TEPKİ YAĞDI
Sosyal medya kullanıcıları Adalar'daki hayvan katliamına tepki gösterdi:
Yazık değil mi bu hayvanlara, işkencenin sona erme vakti gelmedi mi?
Sizde gram vicdan yok mu be! Yeter artık acıyın şu hayvanlara.
Bu atların hali yüreğimi parçalıyor
Bu olay fayton mafyasına ders olsun. Rahat bırakın şu hayvanları.
Faytonculara hayvana eziyetten, işkenceden ceza kesilmeli.
Gariban hayvanlara doğru düzgün bakılmıyor. Yemleri bile verilmiyor. Bu facia kaçınılmazdı. Lütfen faytona binmeyin, bu cinayete ortak olmayın.
Yıllarca köle gibi çalıştırıldılar. Aç, susuz bırakıldılar. Aşıları yapılmadığı için hastalandılar. Hastalandıkları için öldürüldüler. Ve onlara bu işkenceyi yapanlar öldürülen her at için para alacak...
Büyükada'daki atlar bu çukurlara gömüldü.
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