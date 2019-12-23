MHP'li başkana silahlı saldırı! 23.12.2019 11:38

MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, İzmir’in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Taşoku’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Hürriyet Mahallesi 440. Sokak'ta meydana geldi. MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, aracının içerisindeyken motosikletli bir şahıs aracın içerisine doğru ateş etti.

Vücuduna mermi isabet eden Taşoku, ağır yaralanarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini sürdürürken kaçan şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.