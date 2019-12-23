Büyükada’daki atlarda ruam hastalığı çıktı. Rezervasyon iptalleri başladı.Salgın tehdidi herkesi korkuttu. Otel rezervasyonları iptal oldu. Turizmciler, 'Zarar büyük' diye konuştu. Adalar'da 81 at ruamdan telef oldu. Faytonlar durdu. Salgın tehdidi herkesi korkuttu. Otel rezervasyonları iptal oldu. Turizmciler, 'Zarar büyük' diye konuştu. Büyükada'da Ruam paniği! Tüm otel rezervasyonları iptal! İBB önünde Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki! 'Tüm faytonlar bitene kadar mücadeleye devam edeceğiz'
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