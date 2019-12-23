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’da Ruam paniği! Tüm otel rezervasyonları iptal!

’daki atlarda ruam hastalığı çıktı. Rezervasyon iptalleri başladı.Salgın tehdidi herkesi korkuttu. Otel rezervasyonları iptal oldu. Turizmciler, "Zarar büyük" diye konuştu.

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