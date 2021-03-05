Bitlis Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu

Bitlis Tatvan kırsalındaki helikopter kazasında 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı. Kazada şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı. İşte elim kazada şehit düşen kahraman vatan evlatları...

Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.

Kazasında şehit olan askerlerin kimlikleri açıklandı.





KORGENERAL OSMAN ERBAŞ

Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu.

Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.





PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HAKAN GÜL

Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün, Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Evli olan Gül'ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.





TRABZON'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in (36) Trabzon'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.



Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kureş'in acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu. Şehit Yüzbaşı Kureş'in naaşının ailesinin yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.





AFYONKARAHİSAR'A ACI HABER

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi.



Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasin Evcin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, 29 yaşındaki Helikopter Teknisyen Kıdemli Astsubay Şükrü Karadirek'in şehadet haberini, Osmangazi Mahallesi'nde oturan baba İbrahim ve anne Şerife Karadirek'e ulaştırdı.



Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.



Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.





YÜZBAŞI SALİH SARIOĞLU ŞEHİT OLDU

Şehitlerden Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.





ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Bingöl'den Tatvan'a giderken kaza kırıma uğrayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterde şehit olan 11 askerden Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in acı haberi, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evi ile Yenimahalle ilçesindeki baba evine ulaştı.



Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu bina ile baba evi komşuları tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehit Kurmay Albay Şentürk Aydınyer ve eşi Semra Aydınyer'in (49), 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi.

Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara'da yaşadığı belirtilen Şehit Aydınyer'in cenazesinin yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.