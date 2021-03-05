4 kazada 39 şehit verdik! Tatvan'da Cougar tipi helikopter kırıma uğradı: İşte o helikopterin özellikleri

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 asker şehit düştü. Kırıma uğrayan helikopterin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter olduğu bildirildi. Bu helikopterlerin karıştığı kazalarda toplam 39 askerimiz şehit düştü. Peki, Cougar tipi helikopterlerin özellikleri nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar...
Bitlis'ten acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını,11 personelin şehit olduğunu, 2 personelin de yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir.
Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.
Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir.
ŞEHİT SAYISI 11'E YÜKSELDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında elim kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kırıma uğrayan Cougar tipi helikopterden bahseden Tokmakoğlu, bu helikopterlerin daha çok genel maksata hizmet ettiğini ve nakliye görevlerinde kullanıldığını söyledi.
3 KAZADA 28 ŞEHİT
Öte yandan A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 30 adet Cougar tipi helikopter kullanıldığını bildirdi.
Tatvan'dan yaşanan kazanın dördüncü Cougar tipi helikopter kazası olduğunun altını çizen Kerim Ulak, diğer 3 kazada toplam 28 askerimizin şehit düştüğü söyledi.
İşte Cougar tipi askeri helikopterin özellikleri;
- 25 asker taşıyabiliyor.
- TSK'da 30 adet bulunuyor.
- Özellikle Deniz Kuvvetleri'nde arama - kurtarma faaliyetleri için yoğun bir şekilde kullanıyor. (20 adet)
- 10 adet Cougar Kara Kuvvetleri himayesinde.
- Terörler mücadele çalışmalarında askerlerin bakli için kullanılıyor.
- Üzerinde bir makinalı tüfekçi bulunuyor
- Roket monte edilebiliyor.
4 KAZADA 37 ŞEHİT
1990'lı yıllardan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Cougar tipi helikopterlerin düşmesi sonucu bugüne kadar 37 asker şehit oldu.
31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan Cougar, aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu askeri taşıyordu.
Helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak düştü.
Kazada Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın yanı sıra 2'si albay olmak üzere toplam 13 asker şehit oldu.
BİR DİĞER KAZA İSE 29 NİSAN 2003'TE
Isparta'nın Eğirdir ilçesinden eğitim uçuşu için kalkan Cougar tipi helikopter yüksek gerilim hattına takıldı. Bu kazada da 4 asker şehit oldu.
1997'DE PKK'NIN SALDIRISINA UĞRADI
Cougar tipi helikopter 4 Haziran 1997 yılında ise terör örgütü PKK'nın güdümlü füze ile gerçekleştirdiği saldırının hedefi oldu.
İsabet alan helikopter düştü. Saldırıda 11 asker şehit oldu.
Cougar tipi helikopterler 1996 yılından bu yana envanterde. Fransa'da üretilen ve genel maksat helikopteri olan Cougarlar genellikle arama kurtarma amaçlı kullanılıyor.