4 kazada 39 şehit verdik! Tatvan'da Cougar tipi helikopter kırıma uğradı: İşte o helikopterin özellikleri

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 asker şehit düştü. Kırıma uğrayan helikopterin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter olduğu bildirildi. Bu helikopterlerin karıştığı kazalarda toplam 39 askerimiz şehit düştü. Peki, Cougar tipi helikopterlerin özellikleri nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar...

Bitlis'ten acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını,11 personelin şehit olduğunu, 2 personelin de yaralandığını açıkladı.







Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:



Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir.





Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir.



ŞEHİT SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.







BİR DİĞER KAZA İSE 29 NİSAN 2003'TE

Isparta'nın Eğirdir ilçesinden eğitim uçuşu için kalkan Cougar tipi helikopter yüksek gerilim hattına takıldı. Bu kazada da 4 asker şehit oldu.





1997'DE PKK'NIN SALDIRISINA UĞRADI

Cougar tipi helikopter 4 Haziran 1997 yılında ise terör örgütü PKK'nın güdümlü füze ile gerçekleştirdiği saldırının hedefi oldu.



İsabet alan helikopter düştü. Saldırıda 11 asker şehit oldu.



Cougar tipi helikopterler 1996 yılından bu yana envanterde. Fransa'da üretilen ve genel maksat helikopteri olan Cougarlar genellikle arama kurtarma amaçlı kullanılıyor.