Tır garajı alevlere teslim oldu: 3 araç demir yığınına döndü

Eyyübiye ilçesinde bir tır garajında çıkan ve alevlerin gökyüzünü sardığı yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Abdurrahman Dede mahallesi'nde bulunan bir tır garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, garaj içerisinde park halindeki araçların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Garajdan yükselen yoğun dumanı ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi faciayı önledi

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek alevlerin çevredeki diğer tırlara ve yerleşim alanlarına sıçramasını engelledi. İtfaiyenin profesyonel çalışması sayesinde yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

3 araçta büyük hasar oluştu

Şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yangından etkilenen 3 araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası garajda soğutma çalışmaları yürütülürken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini tam olarak belirleyebilmek için geniş çaplı inceleme başlattı.

