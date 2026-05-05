İstanbul’da feci kaza: Karşıya geçmek isteyen motosikletli tramvayın altında kaldı!

Bayrampaşa’da tramvay yolundaki yaya geçidini kullanmak isteyen motosiklet sürücüsü, seyir halindeki tramvayın çarpması sonucu ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir motosikletin sürücüsü, T4 Tramvay hattının Bosna Çukurçeşme ile Sağmalcılar istasyonları arasında bulunan yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Topkapı istikametine doğru ilerleyen tramvay, rayların üzerindeki motosikletliye çarptı.

Tramvayın Altında Sıkıştı

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü, hareket halindeki tramvayın altına girerek sıkıştı. Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı olay sonrası bölgeye hızla polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeden Kritik Müdahale

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tramvayın altında mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için titiz bir çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan motosikletli, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde durumunun ağır olduğu belirlenen yaralı, ambulansla en yakın hastaneye nakledildi.

