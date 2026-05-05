Erciş'te otomobil takla attı: 1 ölü 5 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Erciş kara yolu üzerindeki Balık Bendi mevkiinde meydana geldi. Gece etkili olan yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması sonucu sürücüsü öğrenilemeyen 16 Z 6929 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçtaki M.B. olay yerinde yaşamını yitirirken, 5 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

