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Bitlis'te yaşanan helikopter kazasının görgü tanığı yaşananları anlattı

Bitlis'te yaşanan helikopter kazasının görgü tanığı yaşananları anlattı
04.03.2021 22:47
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Bitlis'ten acı haber geldi. Bingöl'den kalkan askeri helikopter kaza kırıma uğradı ve 11 askerimiz şehit oldu.Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü sakinleri, kırsal alanda kaza kırıma uğrayan helikopterdeki yaralı askerlerin yardımına koştu. Köylülerden Davut Bikeç, helikopter düştüğü haberini alır almaz diğer köylülerle bölgeye giderek yaralılara yardımcı olmaya çalıştıkları anları anlattı. Bikeç, "Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim. Birinin yanına gittim. Helikopterin altındaydı. Ağzı karla dolmuştu. Karı temizleyerek nefes almasını sağladım. İyi olup olmadığını sordum. Ellerimle karı kazarak çıkmasını sağladım." ifadelerini kullandı.


Bitlis'ten acı haber geldi. Bingöl'den kalkan askeri helikopter kaza kırıma uğradı ve 11 askerimiz şehit oldu.Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü sakinleri, kırsal alanda kaza kırıma uğrayan helikopterdeki yaralı askerlerin yardımına koştu. Köylülerden Davut Bikeç, helikopter düştüğü haberini alır almaz diğer köylülerle bölgeye giderek yaralılara yardımcı olmaya çalıştıkları anları anlattı. Bikeç, "Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim. Birinin yanına gittim. Helikopterin altındaydı. Ağzı karla dolmuştu. Karı temizleyerek nefes almasını sağladım. İyi olup olmadığını sordum. Ellerimle karı kazarak çıkmasını sağladım." ifadelerini kullandı.
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