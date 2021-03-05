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Amasya'ya şehit ateşi düştü! Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün acı haberi baba ocağına ulaştı

Amasya'ya şehit ateşi düştü! Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün acı haberi baba ocağına ulaştı
05.03.2021 01:50
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Bitlis'ten acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını ve 11 askerimizin şehit olduğunu bildirdi. Kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün (45) acı haberi memleketi Amasya'ya düştü. Şehit Gül'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.


Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün (45) acı haberi memleketi Amasya'ya düştü.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile Belediye Başkanı Mehmet Sarı, evli ve 2 çocuk babası şehidin annesi Gülüzar Gül'e acı haberi verdi.

Babası yıllar önce vefat ettiği öğrenilen Gül'ün baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

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