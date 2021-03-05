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Helikopter kazasında şehit düşen Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş darbecilere bu sözlerle tepki göstermişti

Helikopter kazasında şehit düşen Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş darbecilere bu sözlerle tepki göstermişti
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen Cougar tipi helikopterde şehit olan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın, 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine gösterdiği tepki tekrar gündeme geldi. Şehit Korgeneal Erbaş, katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değil katiller." sözleri ile darbeci alçaklara çok sert tepki gösterdi.


Türkiye Bitlis'ten gelen acı haberle sarsıldı. Bugün Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü.


Helikopterde bulunan 10 askeri personel şehit oldu, 4'ü ise yaralandı.



KORGENERAL OSMAN ERBAŞ DA ŞEHİT DÜŞTÜ
Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi.




Şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş'ın, 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine gösterdiği tepki tekrar gündeme geldi.



"TÜRK ASKERİ KATİL OLMAZ"
Şehit Osman Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller" sözleri ile darbecilere tepki göstermişti.

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