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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü! 3 aylık bebeği olan Astsubay Şükrü Karadirek’in Afyonkarahisar’daki baba evi yasa büründü

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü! 3 aylık bebeği olan Astsubay Şükrü Karadirek’in Afyonkarahisar’daki baba evi yasa büründü
05.03.2021 01:28
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Bitlis'ten acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını ve 11 askerimizin şehit olduğunu bildirdi. Kazasda şehit olan askerlerden Astsubay Şükrü Karadirek’in Afyonkarahisar’daki baba evi yasa büründü. Şehit Karadirek’in yaklaşık bir buçuk yıl önce evlendiği ve 3 aylık bir oğlu olduğu öğrenildi.


Bingöl'den, Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere 13.35'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı AS 532 Cougar tipi askeri helikopter henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. 11 askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin ise yaralandığı kazada, şehit askerlerden Afyonkarahisarlı Şükrü Karadirek'in Uydukent semtindeki baba evine ateş düştü. Şehidin acı haberini asker ve sivillerden oluşan heyet getirdi. Acılı haberi alan anne Şerife, baba İbrahim ve şehidin eşi Elif hüzne boğuldu. Şehit haberinin gelmesinin ardından şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit evine ayrıca yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı 112 Acil servis ambulansı da gönderildi.

Oğlunun 40'nın çıktığını sevinçle duyurdu
Şehit Karadirek'in eşi Elif Karadirek ile yaklaşık 1,5 yıl önce evlendiği ve yaklaşık 3 ay önce baba olduğu öğrenildi. Oğlunun 40'nın çıktığını ise şehit Karadirek'in sosyal medyadan büyük bir sevinçle paylaştığı gözlendi.

Şehidin cenaze töreninin yer ve zamanının yarın belli olacağı öğrenildi.

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