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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar helikopter kazasının yaşandığı bölgede

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar helikopter kazasının yaşandığı bölgede
04.03.2021 22:40
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları 11 askerin şehit düştüğü bölgeye intikal etti. Bakan Akar ve komutanlar kazanın yapıldığı bölgede incelemelerde bulunacak.


Askeri helikopter kaza kırıma uğradı 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü yakınlarında kaza kırıma uğrayan ve bir general ile rütbeli askerlerinde bulunduğu 11 askerin şehit olduğu kazanın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket etmişti. Bakan Akar ve komutanlar bölgeye geldi.

Bakan Akar ve komutanların kazanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunacak.

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