Kara yolunda dehşet anları: Tır kamyonu böyle biçti

Kaza, saat 11.00 sıralarında Burdur - Antalya kara yolu Çeltikçi ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.O. idaresindeki tır, aynı istikamette ilerleyen M.Ş.'nin kullandığı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tırın metrelerce sürüklendiği kazada, tır sürücüsü H.O. araç içerisinde yaralandı.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilerde, yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.