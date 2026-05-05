Tunceli'de aşk acısı dehşete düşürdü: Alkol alıp sokağı kurşun yağmuruna tuttu

Olay, Tunceli merkez Sanat sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde sokağın sessizliğini bozan peş peşe silah sesleri çevredeki vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Sokak üzerinde kimliği belirsiz bir şahsın tabancayla etrafa rastgele ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ayrılık acısıyla dehşet saçtı

Polis ekiplerinin bölgede yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, silahı kullanan kişinin 19 yaşındaki B.T. olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin, yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlendi. Şüphelinin ilk ifadesinde sevgilisinden yeni ayrıldığı ve bu nedenle bunalıma girerek eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kurşunlar iş yerine isabet etti

Olayda şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, B.T.'nin tabancasından çıkan mermilerden bazılarının çevredeki bir iş yerine isabet ederek maddi hasara yol açtığı görüldü. Gözaltına alınan 19 yaşındaki gencin emniyetteki işlemleri devam ediyor.