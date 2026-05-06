Adıyaman'da feci kaza: Otomobil tarlaya uçtu 4 yaralı var

Kahta-Adıyaman kara yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu ortalık savaş alanına dönerken, araçta bulunan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kaza, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta-Adıyaman kara yolu üzerinde bulunan Habipler köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Takla atan araçta bulunanlar büyük panik yaşarken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Ekipler yaralılar için seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla devrilen araçtan çıkarılan sürücü ve beraberindeki 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun takip edildiği öğrenildi.

