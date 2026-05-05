Kilis'te feci kaza: Otomobil tıra arkadan ok gibi saplandı!
Öncüpınar kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen araçtaki iki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kilis-Öncüpınar kara yolunun 4'üncü kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücü İ.K. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yol kenarında park edilmiş halde bulunan tıra arkadan şiddetle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.