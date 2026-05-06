Yol kenarında yanan otomobilde sürücü bilmecesi: Jandarma her yerde onu arıyor

Olay, saat 23.00 sıralarında Keşan - Uzunköprü kara yolu Kavacık köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden Uzunköprü yönüne doğru seyir halinde olan bir otomobil, Kavacık köyü yakınlarına geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek durdurdu.

Sürücü olay yerinden kaçtı

Aracı güvenli bir noktaya çeken ve kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, yangının büyümesiyle birlikte olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Çevredeki diğer sürücülerin ve vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede tüm otomobili saran alevler, geceyi aydınlatırken itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma kimlik tespiti için devrede

Yangın sonrası tamamen yanarak demir yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede sürücünün izine rastlanamazken, jandarma ekipleri kaçan sürücünün kimliğini belirlemek ve olay yerinden neden ayrıldığını ortaya çıkarmak amacıyla inceleme başlattı. Trafik akışı söndürme çalışmaları sırasında kontrollü olarak sağlanırken, yanan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.