Başörtüsü teklifi için Bakan Bozdağ tarih verdi: Önümüzdeki hafta Meclis'e geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunacağız. Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum." açıklamasında bulundu.

Başörtüsüne anayasal güvence hakkında 7 Kasım'daki son kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta başörtüsü serbestisini ve ailenin korunmasını içeren anayasa teklifini arkadaşlarımız Meclis'te bulunan partilerle görüştüler. Uzlaşma sağlanabilirse o şekilde, sağlanamazsa da Cumhur İttifakı olarak kendi teklifimizi Meclis'e sunmayı planlıyoruz. Temennimiz de bu değişikliği doğrudan kabul edecek bir çoğunluğun sağlanabilmesidir. Meclis'te farklı bir denklem çıkarsa onun da gereğini yapmaya boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz ay yeni anayasa çalışması ile ilgili, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Başkan Erdoğan'a sunulacak aşamaya gelindi. 24 ve 41. Maddeler üzerinde değişiklikler yapılacak. Bugün ki MKYK toplantısında sunulması istenirse sunarız ama şuan için gündemde yok" dedi.

"HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldı. Yemin töreninin ardından gazetecilerin yeni anayasa çalışması hakkında sorduğu soruyu yanıtlayan Bozdağ, hazırlıkların tamamlandığını, Başkan Erdoğan'a sunulacağını söyledi.

Bakan Bozdağ, "24 ve 41. maddeler üzerinde değişiklikler yapılacak. Bir takım görüşler çerçevesinde çalışma şekillendi. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bugün ki MKYK toplantısında sunulması istenirse sunarız ama şu an için gündemde yok" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, partisinin geçtiğimiz günlerdeki grup toplantısında, başörtüsüyle ilgili, "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısında bulunmuş ve "Ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar, önümüze getirecekler." ifadelerini kullanmıştı.

24 VE 41. MADDE NELERİ İÇERİYOR?

24'üncü maddeye "Dini inancı gereğince kimsenin kılık kıyafetine tehdit konulamayacağı" yönünde bir fıkra eklenmesi üzerinde duruluyor.

Ailenin korunmasına yönelik düzenlemenin yapılması halinde bu Anayasa'nın "ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41'inci maddesinde gerçekleştirilecek. Maddenin mevcut hali aileyi "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" şeklinde tanımlıyor.

Eşler ifadesinin LBGT evliliklerine, sperm bankasından çocuk sahibi olma gibi konulara kapı aralayacağı için yeni bir tanımlama yapılması önerisi tartışılıyor. Bu kapsamda da "eşler yerine "kadın ve erkek" ifadesinin kullanılması üzerinde duruluyor.

Başkan Erdoğan, son olarak Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nden dönüşünde, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Erdoğan, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğine yönelik, "Burada madde noktasında, fazla madde olmasından yana değiliz. Konu olarak da olay sadece başörtüsü olayı değil, bir de bunun yanına en önemli derdimiz olan aile konusunu da yine bu düzenlemenin içerisine koyalım istiyoruz ve bu çalışmayı da arkadaşlarımız yürütüyor. Bu çalışmayla birlikte de süratle vakit kaybetmeden hemen bunu Meclis'e sunmanın gayreti içerisinde olacağız." demişti.

"SANA ALTILI MASA BİLE DESTEK VERMİYOR"

Aile konusundaki maddenin de tartışıldığının belirtilmesi üzerine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim sunduğumuz her madde tartışılır. Zaten tartışılmazsa demek ki bir iş yapmıyoruz. Tartışılacak ki bir iş yaptığımız ortaya çıksın. Çünkü bunlar hayati. Yoksa Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir konu mu vardı? Yanımda başörtülü var. Böyle bir dert var mı? Kimse sana 'niye takıyorsun' dedi mi? Bunların hepsi aşıldı, geçti ama gündemde böyle bir şey yokken bayram değil, seyran değil meselesi. Böyle bir noktaya geldi iş. Adamın derdi de yok aslında.

Niye bunu gündeme getirdi, bunu anlamak da mümkün değil. Şu an itibarıyla biz hazırlığımızı yapacağız ki yine birileri çıkıp zaman zaman 'başörtüsü' demesin, 'aile' demesin diye gelin artık anayasa değişikliğini yapalım, adımı ona göre atalım. Eğer hakikaten güveniyorsanız kendinize, dürüstseniz, samimiyseniz yapalım. Çünkü yasal bir değişikliğe zaten ihtiyaç yok. Yasal olarak her şey, düzenlemeler de yapılmış zaten var ama burada onların niyeti sadece bir şeyleri bulandırmak, güya 'bak ben savundum ama destek vermedi' demek. Sana altılı masa bile destek vermiyor. Türkiye'nin böyle bir düzenlemeye ihtiyacı yok."

"Aile maddesi, LGBT'nin muhalefet partileri tarafından siyasallaştırılmasına ön alma gibi bir şey içerecek mi?" sorusuna Erdoğan, "Öyleyse demek anlamışlar. Güçlü aile, güçlü milleti oluşturur." karşılığını vermişti.

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