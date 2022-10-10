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    Başkan Erdoğan'dan 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa'daki enerji krizine değinen Başkan Erdoğan, "Son Prag zirvesinde liderlerden bunu dinledim: 'Bu kışı nasıl geçireceğiz'... Hepsi bunu anlatıyorlar. 'Bizim böyle bir sorunumuz yok' dedim." ifadelerini kullandı. Başörtüsü için yasal düzenleme teklif eden CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Senin yanında hiç hukukçu yok mu? Bu sorun çözüldü. Eğer samimiysen gel anayasa değişikliğini yapalım bunu masadan kaldıralım." dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    İnsanlık son bir kaç yıldır salgınla başlayan, ekonomik sorunlar ve sıcak çatışmalarla devam eden buhranlı bir dönemden geçiyor.

    Ekonomisi kırılgan devletler bu sancılı süreci yönetmekte zorlanıyor.

    İçinde bulunduğumuz yüzyıl daha önc eyapılan tahminlerin aksine çatışmalar çağına dönüşüyor. Eşitlik, adalet hakkaniyet duygusu ağır bir yara almaktadır. Afrika'dan Asya'ya milyarca insan temel gıda maddelerine dahi ulaşmakta zorluk çekmektedir. Elbette son 50-60 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan enflasyon rakamları batılı ülkelerde yaşayanlar dahil herkesi zorluyor.



    BİZİM BÖYLE BİR SORUNUMUZ YOK

    Son Prag zirvesinde liderlerden bunu dinledim: 'Bu kışı nasıl geçireceğiz'... Hepsi bunu anlatıyorlar. 'Bizim böyle bir sorunumuz yok' dedim. Liderler sadece anı düşünüyorlardı. Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri maalesef aklıselim ile değerlendirmiyorlardı. Önümüzdeki dönemde dünayda köklü siyasi değişimlerin yaşanması kaçınılmazdır.




    "BİZİM BÖYLE BİR SORUNUMUZ YOK" | VİDEO İZLE

    Soğuk savaşın bitmesiyle barış, istikrar ve özgürlükler adına yeşeren umutla son yıllarda yerini korkuyu, endişeye hatta kimi ülkelerde faşizme bırakmaya başladı. İçinde bulunduğumuz 100 yıl daha önce yapılan tahminlerin aksine refah, huzur, adalet asrı olmaktan ziyade bir nevi çatışmalar çağına dönüşüyor.

    Bu yeni dönemde bilhassa eşitlik, adalet ve hakkaniyet duygusu ağır yara almaktadır. Zengin daha zenginleşirken tüm dünyada yoksulluk yaygınlaşmakta, farklı toplum kesimleri arasında uçurum giderek büyümektedir. Daha adil bir dünya mümkün diyerek tüm sıkıntılara rağmen insanlığın çaresiz olmadığını vurguluyoruz. Türkiye'nin hiçbir hesap gütmeden yaptığı barış çağrılarının takdir topladığını görüyoruz. 7 milyon tonu aşkın tahıl bizim üzerimizden dünyaya servis ediliyor. Türkiye Yüzyılı ifademiz inşallah her alanda vücut bulacak ve kısa zamanda gerçeğe dönüşecektir. Her kriz fırsatları da beraberinde getirir. Türkiye son 20 yılda hayata geçirdiği projelerle işte bugünlere hazırlık yapmıştır. Birileri oyundayken, biz bir satranç oyuncusu ustalığı ile milletimizi bugünlere hazırladık. Ülkemize yapılan dayatmalara değil insanımızın neye ihtiyacı olduğuna baktık.

        Yurtdışında yazılmış reçetelerle soruna çözüm aramak yerine kendi göbeğimizi kendimiz kestik.

        Birileri bizimle dalga geçti. Biz 76 üniversiteden 209 üniversiteye çıkarken 'ne gerek vardı' dediler. Bugün Iğdır'da, Muş'ta, Kars'ta üniversite olmazsa oradaki gençlerimiz nerede üniversite tahlili yapacaktı? Parası pulu yoksa üniversite okuyamayacaktı. Ama şidmi akademisyenlerimiz Muş'a da Ağrı'ya da gidiyor. Ufuk budur. Ufkunuz varsa işte bu nesli yetiştirirsiniz. Türkiye bu gelişimi sağlıyorsa atılan bu adımlarla sağlıyor. Geçmişte şu sıkıntı da vardı: Eee Güneydoğu ve Doğu'ya hocalarımız ne ile gidecek? Otobüsle mi gitsin, herkeste otomobil de yok. Şimdi 59 havalimanına çıktık. Hocalarımız uçağa binip Kars'a, Muş'a gidebiliyor. Burada da sıkıntı kalmadı. Varsa ufkunuz bu işi başarırsınız, yoksa yaya kalırsınız.

        KARADENİZ'DEN DOĞAL GAZI DA ÇIKARDIĞIMIZ ANDA BUNUN TADINA DOYUM OLMAZ
        İktisatçı hocalar 'Türkiye altyapısını bitirdi, geleceği aydınlık' tespitini yapmışlar. Biz de dedik ki bu tespiti bizler de yaptığımız için şu anda başarılıyız. Bu yıl sonu, önümüzdeki yılbaşı gibi Karadeniz'den doğal gazı da çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz. Bizim bir zamanlar öyle sondaj gemimiz falan yoktu. Ama şimdi 2 sismik araştırma gemisi, 5 sondaj gemimiz var. Daha iyi olacak. Daha güçlü olarak bu yola devam edeceğiz. Gerek sismik araştımalarla gerek sondajla inşallah doğal gazda da petrolde de imkanlarımızı bu sularda bulacağız.

        Kılık kıyafet baskılarından ideolojik kavgalara kadar pek çok sorun vardı ülkemizde. Benim polisimi kızlarımızın ağzını kapatmak ve okula sokmamak gibi uygulamalara tabi tuttular. Benim kızlarım İmam Hatip'te okudu ama ben kızımı ne yazık ki İmam Hatip'ten almak durumunda kaldım, bir arkadaşımın müdür olduğu İmam Hatip'e farklı bir şehire göndermek durumunda kaldım.

        Diyorlar ki hak ve özgürlük... Tekme tokat dışarı attınız. Kendi genel başkan yardımcın ikna odalarında yavrularımızın başörtülerini çıkararak aldılar. Bunları gördük. Şimdi özgürlük. Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Mevcut yüksek öğretim yurtları ihtiyaçlara cevap veremiyor diye bağırıp durdular. 850 bin öğrenci kapasiteli yurtlarımız var. İhtiyaçlara cevap verebilir haldeyiz, talep yok. Bu noktaya geldik. Biri bir yılda bu sorunu çözerim diyordu. Hayatınız yalan.

        TEKLİFİMİZİ GETİRİYORUZ
        Şimdi Meclis'e bugün inşallah Kabine toplantımız var, anayasa değişikliği teklifimizle temel hak ve özgürlüğü anayasal güvence altına alma teklifimizi getireceğiz. Hadi bakalım.

        SENİN YANINDA HİÇ HUKUKÇU YOK MU?
        Başörtüsü konsuunda yasal düzenlemeye ihtiyaç yokken "yasal düzenleme yapalım" dedi. Yav senin yanında hiç hukukçu yok mu? Bu sorun çözüldü. Eğer samimiysen gel anayasa değişikliğini yapalım bunu masadan kaldıralım.

        Öğrenci disiplin yönetmeliğini özgürlükçü bir başık açışı ile değiştiriyoruz.

        35 yaş üzeri kadınlarımıza yükseköğretimde yeni bir kapı açıyoruz.. Kadınlarımıza ön lisan ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız

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