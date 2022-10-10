Başkan Erdoğan'dan 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar





BİZİM BÖYLE BİR SORUNUMUZ YOK

Son Prag zirvesinde liderlerden bunu dinledim: 'Bu kışı nasıl geçireceğiz'... Hepsi bunu anlatıyorlar. 'Bizim böyle bir sorunumuz yok' dedim. Liderler sadece anı düşünüyorlardı. Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri maalesef aklıselim ile değerlendirmiyorlardı. Önümüzdeki dönemde dünayda köklü siyasi değişimlerin yaşanması kaçınılmazdır.







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Soğuk savaşın bitmesiyle barış, istikrar ve özgürlükler adına yeşeren umutla son yıllarda yerini korkuyu, endişeye hatta kimi ülkelerde faşizme bırakmaya başladı. İçinde bulunduğumuz 100 yıl daha önce yapılan tahminlerin aksine refah, huzur, adalet asrı olmaktan ziyade bir nevi çatışmalar çağına dönüşüyor.

Bu yeni dönemde bilhassa eşitlik, adalet ve hakkaniyet duygusu ağır yara almaktadır. Zengin daha zenginleşirken tüm dünyada yoksulluk yaygınlaşmakta, farklı toplum kesimleri arasında uçurum giderek büyümektedir. Daha adil bir dünya mümkün diyerek tüm sıkıntılara rağmen insanlığın çaresiz olmadığını vurguluyoruz. Türkiye'nin hiçbir hesap gütmeden yaptığı barış çağrılarının takdir topladığını görüyoruz. 7 milyon tonu aşkın tahıl bizim üzerimizden dünyaya servis ediliyor. Türkiye Yüzyılı ifademiz inşallah her alanda vücut bulacak ve kısa zamanda gerçeğe dönüşecektir. Her kriz fırsatları da beraberinde getirir. Türkiye son 20 yılda hayata geçirdiği projelerle işte bugünlere hazırlık yapmıştır. Birileri oyundayken, biz bir satranç oyuncusu ustalığı ile milletimizi bugünlere hazırladık. Ülkemize yapılan dayatmalara değil insanımızın neye ihtiyacı olduğuna baktık.