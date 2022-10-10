Başkan Erdoğan'dan 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
İnsanlık son bir kaç yıldır salgınla başlayan, ekonomik sorunlar ve sıcak çatışmalarla devam eden buhranlı bir dönemden geçiyor.
Ekonomisi kırılgan devletler bu sancılı süreci yönetmekte zorlanıyor.
İçinde bulunduğumuz yüzyıl daha önc eyapılan tahminlerin aksine çatışmalar çağına dönüşüyor. Eşitlik, adalet hakkaniyet duygusu ağır bir yara almaktadır. Afrika'dan Asya'ya milyarca insan temel gıda maddelerine dahi ulaşmakta zorluk çekmektedir. Elbette son 50-60 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan enflasyon rakamları batılı ülkelerde yaşayanlar dahil herkesi zorluyor.
BİZİM BÖYLE BİR SORUNUMUZ YOK
Son Prag zirvesinde liderlerden bunu dinledim: 'Bu kışı nasıl geçireceğiz'... Hepsi bunu anlatıyorlar. 'Bizim böyle bir sorunumuz yok' dedim. Liderler sadece anı düşünüyorlardı. Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri maalesef aklıselim ile değerlendirmiyorlardı. Önümüzdeki dönemde dünayda köklü siyasi değişimlerin yaşanması kaçınılmazdır.
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Soğuk savaşın bitmesiyle barış, istikrar ve özgürlükler adına yeşeren umutla son yıllarda yerini korkuyu, endişeye hatta kimi ülkelerde faşizme bırakmaya başladı. İçinde bulunduğumuz 100 yıl daha önce yapılan tahminlerin aksine refah, huzur, adalet asrı olmaktan ziyade bir nevi çatışmalar çağına dönüşüyor.
Bu yeni dönemde bilhassa eşitlik, adalet ve hakkaniyet duygusu ağır yara almaktadır. Zengin daha zenginleşirken tüm dünyada yoksulluk yaygınlaşmakta, farklı toplum kesimleri arasında uçurum giderek büyümektedir. Daha adil bir dünya mümkün diyerek tüm sıkıntılara rağmen insanlığın çaresiz olmadığını vurguluyoruz. Türkiye'nin hiçbir hesap gütmeden yaptığı barış çağrılarının takdir topladığını görüyoruz. 7 milyon tonu aşkın tahıl bizim üzerimizden dünyaya servis ediliyor. Türkiye Yüzyılı ifademiz inşallah her alanda vücut bulacak ve kısa zamanda gerçeğe dönüşecektir. Her kriz fırsatları da beraberinde getirir. Türkiye son 20 yılda hayata geçirdiği projelerle işte bugünlere hazırlık yapmıştır. Birileri oyundayken, biz bir satranç oyuncusu ustalığı ile milletimizi bugünlere hazırladık. Ülkemize yapılan dayatmalara değil insanımızın neye ihtiyacı olduğuna baktık.