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    • 05.10.2022 13:04
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    • 05.10.2022 13:43
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    Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü istismarına tepki! Başkan Erdoğan'dan hodri meydan: Anayasa düzeyinde değiştirelim

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başörtüsüne düşmanlıkla dolu parti ve kişisel siyasi geçmişini unutarak, yasa teklifi girişiminde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, geçmişte 'üniversitelerde başörtüsü serbestisi sağlayan' yasa teklifini, Anayasa Mahkemesi'ne götüren CHP yönetiminin başvurusunun altında Kılıçdaroğlu'nun imzasının olduğunu hatırlattı. Başkan Erdoğan, "Eğer dürüstsen, temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülke gündeminden çıkarmak için samimiysen, gençlerimizin hassasiyetleri olan bu meselenin ahdi temelini güçlendirmenin peşindeysen bunu yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım." diyerek Kılıçaroğlu'na açık bir teklifte bulundu.

    Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na hodri meydan

    AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsü istismarına kalkışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. CHP tarafından, üniversitelerde 'başörtüsü serbestisi getiren yasaya' karşı Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun belgesini paylaşan Başkan Erdoğan, belgenin altından bulunan Kılıçdaroğlu'nun imzasına dikkat çekti. 'Başörtüsüne yasa güvencesi' önerisi yapan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan diyen Erdoğan, "Eğer samimiysen gel bunu anayasa düzeyinde sağlayalım" teklifinde bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan | Video

    BAŞÖRTÜSÜ SORUNUNU ÜLKE GÜNDEMİN ÇIKARDIK
    Birilerinin buram buram sinsilik kokan oyunlar peşinde olduğunu görüyoruz. Önceki akşam geç saatlerde CHP Genel Başkanı, bizim ömrümüzü verdiğimiz mücadele neticesinde adım adım çözdüğümüz başörtüsü meselesiyle ilgili günah çıkartıyor, güya yeni bir teklif getiriyor. Gerçi dün açıkladıkları kanun teklifiyle önceki akşam atıp tuttukları arasında dağlar kadar fark var. Ama yine de biz söz üzerinden gidelim. Doğrusu bu zatın niye böyle bir teklifle ortaya çıktığını anlamakta zorlandık. Çünkü biz bir dönem zulüm düzeyine çıkan bu konuyu her alanda ülke gündeminden çıkardık. Ülkemizde şu anda kamuda veya özel sektörde çalışan hiçbir hanım kardeşlerimizle ilgili böyle bir mesele yok.

    RİYAKARLIĞI GÖRÜYORUZ
    Yav Kemal, doğru ol be! Birkaç tane başörtülü hanıma rozet takmakla bu işi çözdüğünü mü zannediyorsunuz? Dürüst ol dürüst. Adam gibi dürüst ol. İstismar siyaseti yaparak milletin karşısına çıkma. Artık yaşanmayan bir sorunla ilgili gece yarısı çıkıp kanuni teklif etmesindeki riyakarlığı görüyoruz da başka ne hesap var onu da değerlendirmemiz lazım.

    Bir kez daha altını çizmek istiyorum bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız mücadeleler sayesinde hamdolsun artık kalmamıştır. Geçmişte bu ülkede başörtüsü diye utanç verici mesele kaldıysa bunun tek müsebbibi CHP zihniyetidir, CHP faşizmidir. İşin esasına genelde kılık kıyafet ve özelde de başörtüsü meselesi ne yasa ne Anayasa konusu olmaması gereken tabiî bir haktır.

        SİZİ NİYE RAHATSIZ EDİYOR?
        Bu ülkede başörtüsü örtenler Rabbimin emri olduğu için örtüyor. Bu sizi niye rahatsız ediyor? CHP faşizmi geçmişte bürokratik vesayetle ve darbecilerle el ele vererek önümüze böyle bir sorun çıkarmamıştır. Zorlama yorumlarla ülkemiz bu tartışmaların içine sokulmuş, insanlarımız mağdur edilmiştir. Mekanizmayı perde arkasından işleten hep CHP zihniyetidir. Menderes'i de darağacına göndermekte tereddüt etmemişlerdir.

        2008'DEKİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
        Biz 2008 yılında CHP'nin zulümlerini önünü kesmek için bir Anayasa değişikliği yapmıştık. Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olmamasına rağmen, sırt CHP faşizmini dizginlemek için yaptığımızın altını çiziyorum.

        Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na Anayasa Mahkemesi hatırlatması | Video

        Bu birilerini öyle rahatsız etmişti ki birileri bunu '411 el kaosa kalktı' diye ifade etmişlerdi. Bu değişikliğin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götüren kişi bizzat Kılıçdaroğlu'nun ta kendisiydi. E Kılıçdaroğlu dürüst ol. Artık bu yalanların yetti.

        Aynı dönemde partimize açılan kapatma davasının gerekçelerinden birisi de başörtüsü konusundaki özgürlükçü yaklaşımımızdır. O dönem aynı partinin başındaki zat, 'Ankara'da hakimler var, savcılar var' diye memnuniyetini ifade etmiştir. Kılıçdaroğlu, benim kızlarım bu işlerin mağduriyetini çekti. Ben kızlarımızın bir tanesini İstanbul'da okutamadım. Türkiye'nin başka ilinde kızım imam hatip okulunu tamamladı. Çilesini biz çektik. İmam hatip okulu kapısında anneler günlerce nöbet tuttular.

            Şimdi de kanunlarla düzenleyelim diyorsun. Bu zatın başörtüsü meselesinde de taban taban zıt o kadar mesele var ki, biz gerisindeki zihniyete bakmayı tercih ediyoruz. Kaset kumpasıyla bir yere gelenler bu milletin hayrına proje üretemezler. Bu meseleyi de geriden takip ediyorlar. Hükümetlerimiz dönemlerinde inanç, köken, meşrep alanlarındaki tüm özgürleri CHP'ye rağmen hayata geçirdik. Başörütüsü başta olmak üzere inanç ve ibadet alanında özgürlükleri onlara rağmen açtık.

            Kürt meselesi diye ülkemize giydirilmeye çalışılan deli gömleğinden onlara rağmen kurtulduk. Bizim Kürt meselemiz yok, kabinemde iki Kürt arkadaşım var. Sende bu dert çok. Terör örgütlerinin temsilcileriyle Ankara'dan İstanbul'a dirsek dirseğe yürüdü. Önümüzdeki cuma günü Alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma projelerini de onlara rağmen akamete uğratıyoruz.

            CHP'NİN BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ
            Kılıçdaroğlu'nun teklifini bir taktik adım olarak görüyorum. 2010'da verdiği bir röportajda bizi yasa değişikliğiyle çözüm bulmakla itham ediyor. Bir gece vakti aklına muhatabının 'çul' diyerek hakaretler savurduğu, kendisinin de '1 metrekarelik bez parçası' dediği başörtüsü gelmiş. Kanun teklifi diye sundukları metin, hem tüm boyutlarıyla kucaklamaktan hem arzu edilen şekilden uzaktır.

            Öyleyse, biz daha öte teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstsen, samimiysen temel bir insan hakkı olan başörtüsü mesleesini ülke gündeminden çıkarmak için samimiyse, gençlerimizin hassasiyetleri olan bu meselenin ahdi temelini güçlendirmenin peşindeyse bunu yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım.

            TALİMATI VERİYORUM
            Arkadaşlarıma talimatı veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere, Anayasa Komisyonu'ndaki arkadaşlarım çalışmalarını hazırlayacaklar. Gerisi CHP ve başındaki zatın derdidir. Aile kurumumuzu güçlendirecek ilave değişiklikler de yapalım. Bizim hayalimiz olan ülkemizi yeni, sivil, özgürlükçü anayasaya kavuşturma hedefimiz bakidir.

            Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz." dedi.

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            Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü istismarına tepki! Başkan Erdoğan'dan hodri meydan: Anayasa düzeyinde değiştirelim
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