Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü istismarına tepki! Başkan Erdoğan'dan hodri meydan: Anayasa düzeyinde değiştirelim

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsü istismarına kalkışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. CHP tarafından, üniversitelerde 'başörtüsü serbestisi getiren yasaya' karşı Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun belgesini paylaşan Başkan Erdoğan, belgenin altından bulunan Kılıçdaroğlu'nun imzasına dikkat çekti. 'Başörtüsüne yasa güvencesi' önerisi yapan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan diyen Erdoğan, "Eğer samimiysen gel bunu anayasa düzeyinde sağlayalım" teklifinde bulundu.
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan | Video
BAŞÖRTÜSÜ SORUNUNU ÜLKE GÜNDEMİN ÇIKARDIK
Birilerinin buram buram sinsilik kokan oyunlar peşinde olduğunu görüyoruz. Önceki akşam geç saatlerde CHP Genel Başkanı, bizim ömrümüzü verdiğimiz mücadele neticesinde adım adım çözdüğümüz başörtüsü meselesiyle ilgili günah çıkartıyor, güya yeni bir teklif getiriyor. Gerçi dün açıkladıkları kanun teklifiyle önceki akşam atıp tuttukları arasında dağlar kadar fark var. Ama yine de biz söz üzerinden gidelim. Doğrusu bu zatın niye böyle bir teklifle ortaya çıktığını anlamakta zorlandık. Çünkü biz bir dönem zulüm düzeyine çıkan bu konuyu her alanda ülke gündeminden çıkardık. Ülkemizde şu anda kamuda veya özel sektörde çalışan hiçbir hanım kardeşlerimizle ilgili böyle bir mesele yok.
RİYAKARLIĞI GÖRÜYORUZ
Yav Kemal, doğru ol be! Birkaç tane başörtülü hanıma rozet takmakla bu işi çözdüğünü mü zannediyorsunuz? Dürüst ol dürüst. Adam gibi dürüst ol. İstismar siyaseti yaparak milletin karşısına çıkma. Artık yaşanmayan bir sorunla ilgili gece yarısı çıkıp kanuni teklif etmesindeki riyakarlığı görüyoruz da başka ne hesap var onu da değerlendirmemiz lazım.
Bir kez daha altını çizmek istiyorum bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız mücadeleler sayesinde hamdolsun artık kalmamıştır. Geçmişte bu ülkede başörtüsü diye utanç verici mesele kaldıysa bunun tek müsebbibi CHP zihniyetidir, CHP faşizmidir. İşin esasına genelde kılık kıyafet ve özelde de başörtüsü meselesi ne yasa ne Anayasa konusu olmaması gereken tabiî bir haktır.