Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü istismarına tepki! Başkan Erdoğan'dan hodri meydan: Anayasa düzeyinde değiştirelim

2008'DEKİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Biz 2008 yılında CHP'nin zulümlerini önünü kesmek için bir Anayasa değişikliği yapmıştık. Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olmamasına rağmen, sırt CHP faşizmini dizginlemek için yaptığımızın altını çiziyorum.

Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na Anayasa Mahkemesi hatırlatması | Video

Bu birilerini öyle rahatsız etmişti ki birileri bunu '411 el kaosa kalktı' diye ifade etmişlerdi. Bu değişikliğin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götüren kişi bizzat Kılıçdaroğlu'nun ta kendisiydi. E Kılıçdaroğlu dürüst ol. Artık bu yalanların yetti.