Başkan Erdoğan liderliğinde kritik Kabine! EYT düzenlemesi, sözleşmeliye kadro, başörtüsüne anayasal güvence masada

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor.
EYT DÜZENLEMESİ MASADA
Yaklaşık 6 milyon kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mevzusu masadaki yerini alırken, çalışmanın detayları etraflıca konuşulacak.
550 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO
Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile yaklaşık 90 bin taşeron işçisinin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar görüşülecek.
TOKİ'DE İKİNCİ AŞAMA
Öte yandan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor. Başvurular 7 Kasım'a kadar devam edecek. Detayları bugün kabine toplantısının ardından Erdoğan açıklayacak.