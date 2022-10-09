Başkan Erdoğan liderliğinde kritik Kabine! EYT düzenlemesi, sözleşmeliye kadro, başörtüsüne anayasal güvence masada





550 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO

Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile yaklaşık 90 bin taşeron işçisinin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar görüşülecek.