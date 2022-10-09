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    • 10.10.2022 01:39
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    Başkan Erdoğan liderliğinde kritik Kabine! EYT düzenlemesi, sözleşmeliye kadro, başörtüsüne anayasal güvence masada

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayının ilk Kabine toplantısına liderlik edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan toplantının ana gündem maddeleri arasında EYT düzenlemesinden, 550 bin sözleşmeliye kadroya, TOKİ'deki ikinci aşamadan başörtüsüne anayasal güvenceye kadar önemli başlıklar yer alıyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Milyonların gözü Kabine’de!

    Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor.

    EYT DÜZENLEMESİ MASADA
    Yaklaşık 6 milyon kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mevzusu masadaki yerini alırken, çalışmanın detayları etraflıca konuşulacak.



    550 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO
    Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile yaklaşık 90 bin taşeron işçisinin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar görüşülecek.



    TOKİ'DE İKİNCİ AŞAMA
    Öte yandan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor. Başvurular 7 Kasım'a kadar devam edecek. Detayları bugün kabine toplantısının ardından Erdoğan açıklayacak.



        BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE ÇALIŞMALARI
        Başörtüsüne anayasal güvence çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı'nca başlatılan çalışmalardaki son durum ele alınacak.

        AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının da yer aldığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan taslağın Kabine Toplantısı'nda Erdoğan'a sunulması bekleniyor.



        GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.
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