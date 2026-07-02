Sarıyer’de fren yerine gaza basan cip sürücüsü 5 araca çarptı: Kaza kamerada

Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 16:26 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 16:32

Kaza, saat 12.20 sıralarında Merkez Mahallesi Kilyos Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı iddia edilen 34 HSK 253 plakalı cip, önce park halindeki bir araca çarptı. Kontrolden çıkan cip, çarpmanın etkisiyle park halindeki 3 araca daha çarptıktan sonra bir binanın duvarına çarparak durabildi. Kazada toplam 5 araç hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın dış cephesindeki doğal gaz ve su hattının zarar görmesi nedeniyle dağıtım şirketi ekipleri çalışma başlattı. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Cadde, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. İki aracın kullanılamaz hale geldiği kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.