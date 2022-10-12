Başörtüsüne anayasal güvence: 3 madde değişecek, 'aile'de son karar Başkan Erdoğan'ın

Anayasa'da yapılacak başörtüsü ile ilgili 5 maddelik bir değişiklik öngören AK Parti, sayıyı 3'e indirdi. Başörtüsü için Anayasa'nın 10 ve 24'üncü maddelerinin değiştirilmesi planlanıyor. Üçüncü madde ise aile ile ilgili.

BOZDAĞ TOPLANTI YAPTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti'nin hukukçu kurmayları, başörtüsü ile ilgili yapılacak anayasa değişikliğine son rötuşları atmak için dün de bir toplantı yaptı. Toplantıda öncelikli olarak son bir haftadır yapılan çalışmalar gözden geçirildi.