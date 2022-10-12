Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.10.2022 09:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.10.2022 10:14
    ABONE OL

    Başörtüsüne anayasal güvence: 3 madde değişecek, 'aile'de son karar Başkan Erdoğan'ın

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü istismarı için yasa teklifi önerisine karşı, Başkn Recep Tayyip Erdoğan anayasal değişiklik için çağrıda bulunmuştu. AK Parti, Anayasa'da yapılacak başörtüsü ile ilgili değişikliğe son şeklini vermeye hazırlanıyor. 5 maddelik değişiklik hazırlığı son rötuşların ardından 3'e indi. 'Ailenin korunması' maddesine dair değişiklik için Başkan Erdoğan'ın kararı beklenecek. AK Parti, CHP'nin aile ile ilgili maddeyi bahane göstererek, Anayasa değişikliğinden kaçabileceğini düşünüyor.

    Başörtüsüne anayasal güvence: 3 madde değişecek

    Anayasa'da yapılacak başörtüsü ile ilgili 5 maddelik bir değişiklik öngören AK Parti, sayıyı 3'e indirdi. Başörtüsü için Anayasa'nın 10 ve 24'üncü maddelerinin değiştirilmesi planlanıyor. Üçüncü madde ise aile ile ilgili.

    BOZDAĞ TOPLANTI YAPTI
    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti'nin hukukçu kurmayları, başörtüsü ile ilgili yapılacak anayasa değişikliğine son rötuşları atmak için dün de bir toplantı yaptı. Toplantıda öncelikli olarak son bir haftadır yapılan çalışmalar gözden geçirildi.

    3 MADDEYE İNİYOR
    AK Parti daha önce Anayasa'nın çalışma hayatı, temel hak ve özgürlükler, kamu görevi gibi 5 maddesinde değişiklik yapılmasını planlamıştı.
    Ancak son gelinen noktada madde sayısı 3'e indi. Bunlardan ikisi başörtüsü ile ilgili.

    NE EKLENECEK?
    Başörtüsü için Anayasa'nın 'kanun önünde eşitlik' başlıklı 10 ile "din ve vicdan hürriyeti" başlıklı 24'üncü maddelerinde değişiklik yapılması gündeme geldi.


        24'üncü maddeye 'Dini inancı gereğince kimsenin kılık kıyafetine tehdit konulamayacağı' yönünde bir fıkra eklenmesi üzerinde duruluyor.

        ÜNİFORMALAR İÇİN ÖZEL DÜZENLEME
        Asker, polis ve hakim-savcı gibi üniformanın mecburi olduğu mesleklerde başörtüsünün nasıl olacağına ilişkin de bir hüküm konulması düşünülüyor.


        AİLEDE SON KARAR ERDOĞAN'IN
        AK Parti ailenin korunmasına ilişkin maddenin hazırlıklarını da tamamladı. Eş yerine 'kadın-erkek' tanımı yapılacak. Madde değişikliğinin pakette yer alıp almayacağına ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan karar verecek.

            Çünkü AK Parti, CHP'nin aile ile ilgili maddeyi bahane göstererek, Anayasa değişikliğinden kaçabileceğini düşünüyor.

            CHP'nin anayasa değişikliğini desteklemesinden kaçmasının önünü kesmek için teklifte aile ile ilgili düzenlemenin yer almayabileceği belirtiliyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Avrupa’da ekonomi alarm veriyor!
            Haberler Güncel Başörtüsüne anayasal güvence: 3 madde değişecek, 'aile'de son karar Başkan Erdoğan'ın
                SON DAKİKA