Düziçi'nde otomobille motosiklet kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

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Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü I.I., ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Yenice Haruniye Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki Karacaoğlan Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil ile I.I. idaresindeki motosiklet kavşakta çarpıştı.