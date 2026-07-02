Düziçi'nde otomobille motosiklet kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
Karacaoğlan Kavşağı'nda kontrolden çıkan otomobil ve motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kavşakta Çarpıştılar
Kaza, Yenice Haruniye Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki Karacaoğlan Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil ile I.I. idaresindeki motosiklet kavşakta çarpıştı.
Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü I.I., ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel