Başkan Erdoğan liderliğinde tarihi devrim: İşte geçmişten bugüne başörtüsü yasağı ve AK Parti'nin verdiği mücadele!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kirli geçmişini yok sayarak başörtüsünü yasal güvence altına alacak kanun teklifi vereceklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun Instagram hesabından yayımladığı video toplumun her kesimi tarafından samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yaptığı konuşmada, "Biz 2008 yılında MHP ile birlikte mecliste başörtüsü tartışmalarını kökten çözecek anayasa değişikliği yapmıştık. Bunu 411 el kaosa kalktı manşetiyle duyurmuşlardı. Ancak iptali için bunu AYM'ye götüren bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi." dedi. Peki, kamuda başörtüsü yasağı nasıl kalktı? İşte geçmişten bugüne yasaklar ve Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin verdiği mücadelenin kronolojisi.
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8 EKİM 2013'TE BİR DÖNEM KAPANDI
Demokratikleşme paketi çerçevesinde ilan edilen "kamuda başörtüsü serbestliği" bugünden itibaren hayata geçti. İdari düzenlemeler başlığında pakette bulunan reform ile ilgili düzenleme dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bayramdan önce yetiştireceğiz" mesajı ile aynı gün gerçekleştirildi ve kamuda başörtüsü ile çalışmanın önündeki engel madde kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 8 Ekim 2013'te kamuda bir dönem resmen kapanmış oldu.
BAŞBAKANLIK GENELGESİ
Başbakanlık Genelgesi ile 1982 tarihli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde değişiklik yapıldı. Kamuda kadın personelin giyimini sınırlandıran ve başörtüsü ile çalışmasını engelleyen ifadeler ve madde yönetmelikten çıkarıldı. Kamuda bir dönemi kapatıp yeni bir dönem açan düzenlemede, 'resmi elbise giymek zorunda olan, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, emniyet mensupları ve yargıda ise hakim ve savcılar' bunun dışında tutuldu.