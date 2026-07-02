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Freni patlayan kamyon kanala düştü: Sürücü kazayı önledi

Freni patlayan kamyon kanala düştü: Sürücü kazayı önledi

Çevre yolunda rampa aşağı indiği sırada freni boşalan hurda yüklü kamyonun şoförü, diğer araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yol kenarındaki su kanalına düşen kamyonda maddi hasar oluştu.

Rampa Aşağı İnerken Kontrolden Çıktı

Olay, İlkadım ilçesi Ataköy yol ayrımı çevre yolu üzerinde meydana geldi. Samet Horasan yönetimindeki hurda yüklü kamyon, rampa aşağı indiği sırada birden kontrolden çıktı. Frenlerin hiçbir şekilde tutmadığını fark eden sürücü, yüklü araçla hızla aşağı doğru ilerlemeye başladı.

Diğer Araçları Korumak İçin Kanala Yöneldi

Çevre yolundaki trafiğin arasına girmemek ve yayalara çarpmamak için yoğun çaba sarf eden sürücü Horasan, direksiyonu yolun sağındaki su kanalına kırdı. Kontrolden çıkan kamyon, kanala düşerek yan yattı ve ancak bu şekilde durabildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, sürücünün yara almadığını belirledi. Kamyonda maddi hasar oluşurken, polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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