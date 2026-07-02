Çatalca'da eşini boğazından bıçaklayan zanlı kaçtı | O anlar kamerada

Gebze’de silahlı çatışma! 17 yaşındaki genç vefat etti

Sarıyer’de fren yerine gaza basan cip sürücüsü 5 araca çarptı: Kaza kamerada

Sarıyer’de fren yerine gaza basan cip sürücüsü 5 araca çarptı: Kaza kamerada