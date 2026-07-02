Çatalca'da eşini boğazından bıçaklayan zanlı kaçtı | O anlar kamerada
İstanbul'un Çatalca ilçesinde boşanma aşamasındaki Adil Beysi ile eşi Damla Beysi arasında millet bahçesinde çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre Adil Beysi, eşini boğazından bıçaklayarak yaraladı. Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası ormanlık alana kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Zanlının kaçış anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam