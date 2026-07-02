Bartın'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 20:29

Kavşakta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

Kaza, Bartın merkeze bağlı Çaydüzü Mahallesi Çayırlar Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük istikametinden Bartın yönüne seyreden Y.D. idaresindeki işçi servisi, kavşaktan ana yola çıkış yapan K.D. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Savrulan Araç Karşı Şeride Geçti

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, karşı şeritte seyir halinde olan S.Ç. idaresindeki bir diğer otomobile çarptı. Kazanın ardından işçi servisi kaldırım kenarında asılı kalırken, darbe alan otomobil ise takla atarak yol kenarındaki bir bahçeye savruldu. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

10 İşçi Kazayı Yara Almadan Atlattı

Servis minibüsünde bulunan 10 fabrika işçisi ile kazaya karışan ilk otomobilin sürücüsü K.D. kazayı yara almadan atlattı. Bahçeye devrilen otomobilde bulunan sürücü S.Ç. ile yolcular E.S. ve B.B. ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.