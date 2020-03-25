Emekliye yüzde elli zam yasalaştı! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emeklilerin zam torbası... 25.03.2020 09:21

650 bin emekliye zam, daha çok çalışana kısa çalışma ödeneği desteği için düğmeye basıldı. Düzenlemeler Meclis’teki torba teklifle hayata geçecek. Emeklilere yönelik zam düzenlemesinden, maaşı bin 500 liranın altında olan yaklaşık 650 bin SSK ve Bağ- Kur emeklisi yararlanacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...