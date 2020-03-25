Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Başkan Erdoğan'ın emekliye, çalışana ve işverene verdiği müjdenin kanunlaştığını duyurdu. En düşük emekli maaşının 1500 TL olduğunu duyuran Bakan Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız." ifadelerini kullandı.
Emekliye, çalışana ve işverene müjde! Torba Kanun TBMM'de kabul edildi25.03.2020 02:08
- Emekliye, çalışana ve işverene müjde! Torba Kanun TBMM'de kabul edildi
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