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Başkan Erdoğan'dan Katar'a taziye ziyareti

Başkan Erdoğan'dan Katar'a taziye ziyareti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani için taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'a gitti.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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