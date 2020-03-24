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    • Ekonomi
    • 24.03.2020 16:19
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    • 24.03.2020 16:19
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    Son dakika: Kredi borcu olanlar müjde! 'den kredi larına 3 ay erteleme!

    Son dakika haberleri... Kredi borcu olanlar müjde! Koronavirüs nedeniyle düzenlenen Paketi kapsamında önceki gün kamu larının başlattığı ertelemeye özel bankalar da katıldı. (), koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye destek vermek üzere müşterilerine kredi ödemelerinde kolaylık sağlayan bir destek paketi açıkladı. Açıklamaya göre, kredi borcu olan müşteriler 'a kadar olan anapara ve ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek

    Bir banka daha kredi borçlarını erteledi!

    (), koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye destek vermek üzere müşterilerine kredi ödemelerinde kolaylık sağlayan bir destek paketi açıkladı.

    3 AY ERTELEME!
    dan yapılan açıklamaya göre, TEB'den kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, koronavirüs salgını nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak 'a kadar olan anapara ve ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek.

    Kredi ödemelerinde erteleme talebinde bulunmak isteyen müşteriler, TEB şubeleri ve TEB Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.

    Öte yandan, 25 Mart itibarıyla CEPTETEB, CEPTETEB İŞTE ve Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden yapılan havale ve EFT işlemlerinden 30 Nisan'a kadar masraf alınmayacak.

    Ayrıca, TEB müşterileri "Üç Banka Tek ATM" noktalarından para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan'a kadar ücretsiz yapabilecek.

    TEB, müşterilerinin ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için desteklenmesi konusunda çalışmalarına devam edecek.

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