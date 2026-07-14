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Kerem Aktürkoğlu baba oldu

Kerem Aktürkoğlu baba oldu

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile eşi Ceren Aktürkoğlu'nun kızları Eflin dünyaya geldi.

Fenerbahçenin yıldızı Kerem Aktürkoğlu antrenmanda baba olduğunu öğrendi! İşte kızına verdikleri o isim
Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu antrenmanda baba olduğunu öğrendi! İşte kızına verdikleri o isim
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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin

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