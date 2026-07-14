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Siirt'te 6. kattan düşen Cemre Esila Kayaalp hayatını kaybetti
Siirt'te 6. kattan düşen Cemre Esila Kayaalp hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 14:31
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Siirt'te bir apartmanın 6. katından düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki Cemre Esila Kayaalp hastanede can verdi.
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