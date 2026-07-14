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Siirt'te 6. kattan düşen Cemre Esila Kayaalp hayatını kaybetti

Siirt'te 6. kattan düşen Cemre Esila Kayaalp hayatını kaybetti

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Siirt'te bir apartmanın 6. katından düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki Cemre Esila Kayaalp hastanede can verdi.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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