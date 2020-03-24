



MAAŞ DEĞİŞMEYECEK: Uzaktan çalışma modelinde işte çalışır gibi tüm haklar korunacak. Farklı ücret ya da sosyal hak uygulaması olmayacak. Uzaktan çalışma sırasında yaşanan kaza iş kazası sayılacak.



YENİ TEDBİRLER DEVREDE

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sahadaki uzman, işyeri hekimi ve hemşireleri seferber ettiklerini söyledi. Bakan Selçuk, yaklaşık 45 bin iş sağlığı güvenliği personeliyle korunma, hijyen tedbirleri hakkında eğitim verilmeye başlandığını kaydetti. İş sağlığı ve güvenliği kap samında çalışanlar ve işverenler için yeni tedbirler aldıklarını açıklayan Selçuk, risk grubunda olanların, uygun ve güvenli kişisel koruyucu donanımları etkin şekilde kullanmalarının önemine dikkat çekti. Selçuk, işveren ve çalışanların işyerlerinde hassasiyet göstermeleri gereken konularda rehber ile bilgilendirici nitelikte afişler hazırladıklarını ve çalışma hayatının tüm taraflarıyla paylaştıklarını söyledi.