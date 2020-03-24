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    • 25.03.2020 00:44
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    Son dakika: Emekliye, çalışana ve işverene müjde! 'de kabul edildi

    Aile, Çalışma ve , Başkan Erdoğan'ın emekliye, çalışana ve işverene verdiği müjdenin kanunlaştığını duyurdu. En düşük emekli maaşının 1500 TL olduğunu duyuran Bakan Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız." ifadelerini kullandı.

    Emekliye, çalışana ve işverene müjde!

    Aile, Çalışma ve , Başkan Erdoğan'ın emekliye, çalışana ve işverene verdiği müjdenin kanunlaştığını duyurdu.

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1500 TL OLDU
    Bakan Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı: Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz." ifadelerini kullandı.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI KOLAYLAŞTI
    Selçuk ayrıca, "Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız."dedi.

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