Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Başkan Erdoğan'ın emekliye, çalışana ve işverene verdiği müjdenin kanunlaştığını duyurdu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1500 TL OLDU

Bakan Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı: Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz." ifadelerini kullandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI KOLAYLAŞTI

Selçuk ayrıca, "Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız."dedi.

