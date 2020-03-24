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    • Ekonomi
    • 24.03.2020 14:11
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    • 24.03.2020 14:11
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    65 yaş üstündekiler emekli maaşlarını nasıl alacak? 'den son dakika açıklaması!

    65 yaş üstü emekliler maaşlarını nasıl alacak? ’de ortaya çıkan ve 6 kıtayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ’de de görüldü. Koronavirüsün genel olarak 65 yaş üstü kişileri etkilediği göz önünde bulundurularak söz konusu kişilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki 65 yaş üstü emekliler emekli maaşlarını nasıl alacak? ’den 65 yaş üstü emekliler hakkında bir son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar…

    65 yaş üstündekiler emekli maaşlarını nasıl alacak?

    AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket Kovid-19 salgına karşı tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda, PTT AŞ'den maaşını alan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerine ödemeler konusunda kolaylık sağlandı.

    üzerinden başvurularını yapan söz konusu vatandaşlar, emekli maaşlarını konutlarında alabilecek.

    Müşterilerin, e-Devlet'te bulunan "Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları" başlığı altında, türüne göre "Emekli " değişiklik sekmesinden "PTT Konutta Teslim" seçeneğini tercih etmeleri yeterli olacak.

    SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ ATM'LERDEN KOLAYCA ALINACAK
    Öte yandan, sosyal yardım ödemeleri alan müşteriler, 'nin dört bir yanında bulunan ve düzenli olarak dezenfekte edilen PTT 'leri ve kamu bankası ATM'lerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.

    Ayrıca, PTT Sosyal Kartı olmayan veya kayıp bildiriminde bulunan hak sahiplerine anında kart tahsisi yapılacak.

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