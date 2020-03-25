Son dakika: Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank müjdeyi verdi: KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz 25.03.2020 10:50

Son dakika haberi... Koronavirüs sürecinde vatandaşın ve esnafın mağdur edilmemesi için ekonomik destek kararları üst üste açıklanıyor. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "KOSGEB'in geri ödemeli destekleri kapsamında, 30 Haziran'a kadar olan alacaklarını 3 ay öteledik." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip korona virüse karşı KOBİ'lere kalkan olacak 3'lü koruma paketini açıkladı.







3 AY ERTELENİYOR

KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL'ye kadar destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, "KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz" dedi.