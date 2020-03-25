Haberler Video Ekonomi Videoları Son dakika: Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank müjdeyi verdi: KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz
Son dakika: Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank müjdeyi verdi: KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz

Son dakika: Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank müjdeyi verdi: KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz

25.03.2020 10:50

Son dakika haberi... Koronavirüs sürecinde vatandaşın ve esnafın mağdur edilmemesi için ekonomik destek kararları üst üste açıklanıyor. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "KOSGEB'in geri ödemeli destekleri kapsamında, 30 Haziran'a kadar olan alacaklarını 3 ay öteledik." açıklamasında bulundu.


Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip korona virüse karşı KOBİ'lere kalkan olacak 3'lü koruma paketini açıkladı.



3 AY ERTELENİYOR
KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL'ye kadar destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, "KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Ekonomi Videoları