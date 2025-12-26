Trabzonspor'dan Chibuike Nwaiwu pazarlığı!

PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor, Wolfsberger'de forma giyen genç stoper Chibuike Nwaiwu için transfer masasına oturdu. Avusturya ekibinin istediği bonservis ve Bordo-Mavililer'in önerdiği rakam belli oldu.

Ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, stoper takviyesi için kolları sıvadı. Ertuğrul Doğan yönetimi, genç bir ismi radarına aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Trabzonspor, Avusturya ekibi Wolfsberger'de forma giyen Chibuike Nwaiwu'yu transfer listesine ekledi. Bordo-Mavililer, 22 yaşındaki savunmacı için masaya oturdu.


FARK 4 MİLYON EURO

Haberde Avusturya temsilcisi Wolfsberger'in, Chibuike Nwaiwu için 10 milyon Euro talep ettiği bildirildi. Trabzonspor ise teklifini 6 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Taraflar arasındaki fark 4 milyon Euro'ya indi.



AVRUPA'NIN RADARINDA

Trabzonspor'un kadroya katmak için pazarlıkları sürdürdüğü Chibuike Nwaiwu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Nijeryalı stopere Avrupa'dan da teklifler olduğu kaydedildi.

