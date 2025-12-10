Naz Çağla Irmak, Taşacak Bu Deniz’de! Hangi Başrol Oyuncuyla Aşk Yaşayacak?

Savcı Feride. Genç ve yetenekli oyuncu Naz Çağla Irmak'ın canlandıracağı bu yeni figürün, dizideki Furtuna ve Koçari ailelerinin hesaplaşmalarına nasıl bir yön vereceği şimdiden büyük merak konusu oldu. Irmak'ın dizideki ana karakterlerden biriyle yollarının kesişeceği iddiaları da hikayeye yeni bir boyut katıyor.

Fotoğraflar: Instagram Taşacak Bu Deniz Kadrosu Güçleniyor: Naz Çağla Irmak Heyecanı TRT 1 ekranlarının yeni sezonda izleyiciyi ekran başına kilitleyen Karadeniz esintili dizisi Taşacak Bu Deniz, kadrosunu bomba bir isimle genişletiyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal gibi başarılı oyuncuları buluşturan ve her hafta reytinglerini istikrarlı bir şekilde artıran yapım, Trabzon'un büyüleyici atmosferinden yepyeni bir hikaye dalgası estirmeye hazırlanıyor. Özellikle Eleni'nin kayıp anne ve babasını bulma yolculuğuna odaklanan ve komedi ile dramı ustaca harmanlayan diziye, yeni yıl öncesinde herkesi meraklandıran bir karakter dahil oluyor.