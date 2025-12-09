Kuruluş Orhan 7. bölümden ipuçları: Orhan Bey ve Flavius aynı cephede!

Orhan Bey'den Kutsal Mabed Şövalyelerine Karşı Yeni Hamle

İmparator'a yapılan saldırının ardından Kutsal Mabed Şövalyeleri dur durak bilmez; bu kez hedefleri Armodies'tir. Orhan Bey, Türk topraklarına tasallut eden bu acımasız örgüte karşı nasıl bir hamle yapacaktır? Ve bu hamle hangi yeni felaketlerin kapısını aralayacaktır?