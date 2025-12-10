PODCAST CANLI YAYIN

atv’de Salı akşamları ekrana gelen O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın paylaştığı dizi Gözleri KaraDeniz dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İşte son bölümde yaşananlar...

Gözleri KaraDeniz 15. bölüm nefes kesti: Anne ve babasının ölümünün kaza olmadığını öğrendi!

Azil'i vurulmaktan Sancar kurtarmıştır. Azil ve Güneş konuşup yeniden demeye ancak daha ağırdan almaya karar verirler. Fakat düğün günü terk edilmeyi hazmedemeyen Güneş, sürekli Azil'e laf sokar.

Peri, İstanbul'a dönmemiştir. Mehmet ile son kez yüzleşmek ister. Nermin ise Güneş'in iyilik meleği rolünü oynar ailesinden ona kalan mülkleri vereceğini söyler.

Kız istemek için yeni plan yapan ekip reddedilir. Sado, Havva ile aralarını düzeltmeleri için Nermin'e gelir. Konseyi karıştıranları öğrenen Osman Maçari, herkesten hesap sormaya başlar.

Azil ve Güneş ise tesadüfen gittikleri yerde büyük bir gerçeği, Güneş'in ailesinin aslında kaza değil bizzat öldürüldüklerini öğrenirler.

