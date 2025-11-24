Kemikleri katil zanlısı arkadaşının evinden çıktı! Müge Anlı 4 yıllık Emrah Elveren cinayetini aydınlattı

Kentte arkadaşı Ahmet Şentürk ile birlikte yaşayan ve 2021 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Emrah Elveren 'in ailesi, oğullarının Yalova'da ikamet eden halası Havva O. tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğü iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı.

Müge Anlı 4 yıllık cinayeti 2 haftada aydınlattı. (Fotoğraf: ATV)

"O ÇOCUĞU YOK EDEN AİLESİ"

Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şentürk, adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilirken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Şentürk, "Ben suçsuzum, benim bu işle bir alakam yok. Bunu yapan ailesi. O çocuğu yok eden ailesi. Namus meselesi, bir de tarla mevzusu. Emrah içine kapanık bir çocuktu" dedi. Şentürk, Emrah Elveren'in telefonunu kullandığı iddialarına ise "Telefonlarımızı değişiyoruz. Bekar insanlarız. Ben ona telefon aldım. Ben evde telefon bıraktığını hatırlamıyorum. Hatırlamadığım bir şeyi nasıl söyleyeyim. Telefonu birlikte aldığımız yer belli. Ailesi yaptı, onlar suçlu. Ben bir şey yapmadım" diye yanıt verdi.