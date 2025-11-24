PODCAST CANLI YAYIN

Kemikleri katil zanlısı arkadaşının evinden çıktı! Müge Anlı 4 yıllık Emrah Elveren cinayetini aydınlattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir gerçek daha ortaya çıkmıştı. Bursa'da 2021 yılında kaybolan Emrah Elveren'i (34) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ahmet Şentürk'ün evinin bahçesinde yapılan kazıda bulunan kemik, diş, saç ve kumaş parçalarının, Elveren'e ait olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kemikleri katil zanlısı arkadaşının evinden çıktı! Müge Anlı 4 yıllık Emrah Elveren cinayetini aydınlattı

Kentte arkadaşı Ahmet Şentürk ile birlikte yaşayan ve 2021 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Emrah Elveren'in ailesi, oğullarının Yalova'da ikamet eden halası Havva O. tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğü iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı.

Müge Anlı 4 yıllık cinayeti 2 haftada aydınlattı. (Fotoğraf: ATV)Müge Anlı 4 yıllık cinayeti 2 haftada aydınlattı. (Fotoğraf: ATV)

Program sırasında Elveren'in babası Hamdi Elveren, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iddialarla ilgili soruşturma başlatırken, Emrah Elveren'in televizyon programında çelişkili ifadeler veren ev arkadaşı Şentürk, 4 Haziran'da İstanbul'daki bir televizyon kanalındaki canlı yayın sırasında gözaltına alındı.

JASAT tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Yalova'ya getirilen Ahmet Şentürk'ün, Elveren'in kaybolmasının ardından onun cep telefonunu kullanmaya devam ettiği belirlendi.

Müge Anlı 4 yıllık cinayeti 2 haftada aydınlattı. (Fotoğraf: ATV)Müge Anlı 4 yıllık cinayeti 2 haftada aydınlattı. (Fotoğraf: ATV)

"O ÇOCUĞU YOK EDEN AİLESİ"

Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şentürk, adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilirken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Şentürk, "Ben suçsuzum, benim bu işle bir alakam yok. Bunu yapan ailesi. O çocuğu yok eden ailesi. Namus meselesi, bir de tarla mevzusu. Emrah içine kapanık bir çocuktu" dedi. Şentürk, Emrah Elveren'in telefonunu kullandığı iddialarına ise "Telefonlarımızı değişiyoruz. Bekar insanlarız. Ben ona telefon aldım. Ben evde telefon bıraktığını hatırlamıyorum. Hatırlamadığım bir şeyi nasıl söyleyeyim. Telefonu birlikte aldığımız yer belli. Ailesi yaptı, onlar suçlu. Ben bir şey yapmadım" diye yanıt verdi.

Müge Anlı 4 yıllık cinayeti 2 haftada aydınlattı. (Fotoğraf: ATV)Müge Anlı 4 yıllık cinayeti 2 haftada aydınlattı. (Fotoğraf: ATV)

TUTUKLANDI

Ahmet Şentürk, savcılık ifadesinin ardından 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Adliye çıkışında gazetecilere, "Ben kimseye bir şey yapmadım" diyen Şentürk, "Kayıp birinin telefonu neden evinizde" sorusuna, "Benim evimde yaşıyordu, bulunabilir" diyerek yanıtladı.

CİNAYET ZANLISININ BAHÇESİNDE BULUNAN KEMİKLER KAYIP EMRAH ELVEREN'E AİT ÇIKTI. (İHA)CİNAYET ZANLISININ BAHÇESİNDE BULUNAN KEMİKLER KAYIP EMRAH ELVEREN'E AİT ÇIKTI. (İHA)

EVİNİN BAHÇESİNDE KAZI YAPILDI

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 5 Haziran'da Ahmet Şentürk'ün, Bursa'da bulunan evinin bahçesinde kazı çalışması yapıldı.

Cinayet zanlısının bahçesinde bulunan kemikler kayıp Emrah Elveren'e ait çıktı. (Fotoğraf: İHA)Cinayet zanlısının bahçesinde bulunan kemikler kayıp Emrah Elveren'e ait çıktı. (Fotoğraf: İHA)

Kazıda bulunan kemik, saç ve kumaş parçaları, inceleme için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bahçede bulunan deliller ile Elveren ailesinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucu; kemik, diş, saç ve kumaş parçalarının kayıp olarak aranan Emrah Elveren'e ait olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye ve Güney Kore arasında nükleer anlaşma: İmzalar atıldı | Başkan Erdoğan: "Önemli bir adım olarak görüyorum"
Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı'dan döndü! "Tutanak" bombası: Görüşmeler kayıt altına alınıp komisyona sunulacak
D&R
Başakşehir - Trabzonspor | CANLI
X güncellemesi maskeleri düşürdü: İmamoğlu’nun troll ağından kirli oyun
Başkan Erdoğan başlattı 15 bin öğretmen atandı!
İdefix
TAKVİM yazdı X güncellemesi kanıtladı! Kemalist, Ekremci ve FETÖ'cüler organize hareket ediyor: Firari Cemil Çiçek için seferber oldular
Gürsel Tekin İmamoğlu üzerinden CHP’yi topa tuttu: Belediyeler itirafçılarla bağını koparmadı
İkbal’in mezarında skandal: Tutuklanan üç şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı
24 Kasım öğretmen ataması sonuç ekranı! MEB bugün açıklıyor: 15 bin atama listesi
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan kritik temas: Putin ile görüştü!
CHP'de 3. arınma dalgası! Eski vekillerden Özgür Özel'e temiz siyaset mektubu
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!
Başkan Erdoğan'dan komisyonun İmralı'ya gidişine ilişkin açıklama: Terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar
"Parti yolsuzluktan arınsın" diyenlere cadı avı mı? CHP'li vekil Meclis'te CHP ve Halk TV'ye saydırdı | "Ali Mahir Başarır" iddiası
X'in güncellemesi Türkiye düşmanlarının konumlarını ele verdi! Dünyanın dört bir yanındalar
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis operasyonu açıklaması! "Bazı kulüpler zarar görecek"
Komisyonun İmralı ziyareti öncesi Öcalan'dan yeni mesaj: Türkiye, Orta Doğu ve Kürtlerin kaderini etkileyecek tarihsel bir eşikteyiz