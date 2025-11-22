Nursel ile Mutfak Bahane’de finale streç damga vurdu!

ATV'de yayınlanan 'Nursel ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor. Bu hafta şunlar yaşandı; Yabancı gelini ile birlikte yarışan Melek kayınvalide final gününe damga vurdu. Gelinini bir türlü kabullenemeyen Melek Hanım'ın eski gelin adayı ile görüşmesi herkesi şok etti. Gelinlerin sosyal medyada çok fazla zaman geçirmesinden rahatsız olan kayınvalideler herkesi şaşırttı. Gelini Zeyneti'nin sürekli telefonla uğraştığını söyleyen kayınvalide "telefon yüzünden ev işlerini, çocuğunu, eşini, ihmal ediyor" diyerek gelinini eleştiri yağmuruna tuttu.

TATLI ŞOV

Final gününün yemeği olarak profiterol kulesi yapan gelinler birbirinden güzel tatlılar ile şov yaptılar. Gamze'nin tatlısı ise herkesi şok etti. Tatlısının içinden streç çıkan gelin final gününde ceza puanı almak zorunda kaldı. Bu hafta büyük ödül verilmeyerek haftaya devretti.

Elemenin yapılmadığı Mutfak Bahane'de yeni haftada kıyasıya rekabet devam edecek.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!