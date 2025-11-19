Öp Elimi sinemada fırtına estirecek! İki kardeşin büyük hesaplaşması başlıyor

YAPIMINI Sinehane'nin üstlendiği, senaryosunu Onay Durgun'un yazdığı, yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, başrollerinde Safa Sarı ve İsmail Demirci'nin yer aldığı Öp Elimi, mahalle kültüründen yola çıkan, iki kardeşin sınıf farkı, gurur, para ve sevgi arasındaki çatışmasını anlatan bir aile komedisini sinemaseverlerle buluşturacak.

