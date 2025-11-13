Kim Milyoner Olmak İster yine ekran başına kilitledi!

ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği "Kim Milyoner Olmak İster" bu akşam saat 20.00'da yeni bölümüyle atv ekranlarında olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN