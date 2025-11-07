Aşk ve Gözyaşı'nda heyecan sürüyor

Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in "Meyra" karakterine hayat verdiği "Aşk ve Gözyaşı", sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Meyra ve Selim arasındaki aşk, ihanete ve vicdana karşı bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Selim, Meyra'nın kardeşi Harun'u korumak için mahkemede gerçeği sakladığını öğrenir. Bu gerçek ikisi arasındaki güveni yıkar. Meyra'nın ailesi dağılırken, Selim'in içindeki aşk ve öfke birbirine karışır. Yine de Selim, Harun'un suçunu polise bildirmez, bu durum aşkına rağmen vicdanla verdiği bir sınav olur



"Aşk ve Gözyaşı" yeni bölümü ile bu akşam 20.00'de atv'de...