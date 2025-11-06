Defne yolun sonuna mı geldi? Aynadaki Yabancı 6. bölümden ipuçları...

Emirhan Azra'nın yüzünü değiştirdiğini ve Defne olarak aynı evde hayatına devam ettiğini öğrenmiştir. Defne ise Emirhan'ın gerçekleri bildiğinden habersiz evdeki işine devam etmektedir. Emirhan'ın tepkisi ne olacaktır? Defne yolun sonuna mı gelmiştir?

Kaynak: atv Defne ile araları açılan Barış ise Emirhan hakkında şüphe duyacağı olaylar yaşamaya başlar. Bir yanı Defne'ye kırılmıştır fakat bir yanı da onun tehlikede olduğunu hissetmektedir. Barış nasıl bir yol izleyecektir?