Defne yolun sonuna mı geldi? Aynadaki Yabancı 6. bölümden ipuçları...

Başrollerini Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu’nun paylaştığı Aynadaki Yabancı’nın 6. bölümden detaylar ortaya çıktı. Peki yeni bölümde neler olacak? Defne yolun sonuna mı geldi? İşte detaylar...

Emirhan Azra'nın yüzünü değiştirdiğini ve Defne olarak aynı evde hayatına devam ettiğini öğrenmiştir. Defne ise Emirhan'ın gerçekleri bildiğinden habersiz evdeki işine devam etmektedir. Emirhan'ın tepkisi ne olacaktır? Defne yolun sonuna mı gelmiştir?

Defne ile araları açılan Barış ise Emirhan hakkında şüphe duyacağı olaylar yaşamaya başlar. Bir yanı Defne'ye kırılmıştır fakat bir yanı da onun tehlikede olduğunu hissetmektedir. Barış nasıl bir yol izleyecektir?

Melda ve Serhan için evden kovulmalarıyla yeni bir hayat başlar. Serhan artık ipleri eline almak zorundadır. Emirhan'ın karşısına çıkabilecek midir?

Davut'un ölümünün ardından Mihri şüpheleri bambaşka bir noktada toplanacaktır. Davut'u öldüren kişi acaba çok mu yakınındadır?

Nehir, Barış'la yakınlaşmak için büyük bir fırsat yakalayacaktır.

Aynadaki Yabancı, yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!

